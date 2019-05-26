Зеленский рассказал, что делает Киев уникальным

Киев, 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Киев и жителей столицы с Днем города. Соответствующее поздравление опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

Основатель юмористической студии «Квартал 95» Зеленский рассказал, что переехал в Киев 16 лет назад.

«По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным», — признался глава государства.

Он обратил внимание на то, что у украинской столицы есть несколько черт, которые делают ее уникальной. По его мнению, уникальным Киев делают «запах цветущих лип и шаурмы» около метрополитена, а также «субботняя тишина Подола по утрам и неутомимый гул проспекта Победы».

Кроме того, Зеленский напомнил, что именно в Киеве его дочь пошла в школу, а также родился сын.

Президент страны признался Киеву в любви, написав «я люблю тебя, Киев» на английском и украинском языках.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. В нем участвовали шоумен Зеленский и Петр Порошенко. По официальным данным центральной избирательной комиссии, Зеленского поддержали более 73% украинских избирателей, Порошенко заручился поддержкой 24% граждан.