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Рынок электромобилей в России вырос вдвое

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Рынок электромобилей в России вырос вдвое

Москва, 26 мая. Количество реализованных электромобилей в апреле 2019 года выросло в два раза, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В апреле было продано 26 электрокаров. Показатель вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, когда удалось реализовать только 12 машин за аналогичный период.

Лидирующие позиции по продажам среди электрокаров занимает кроссовер Jaguar I-Pace. В апреле 11 человек приобрели модель этой марки. На втором месте расположился Nissan Leaf (семь проданных машин). Тройку лидеров замыкает Tesla Model X (четыре единицы).

По данным аналитиков, в Москве было продано девять единиц электромобилей, в Московской области — две, аналогичное количество приобрели в Приморской и Хабаровской областях.

Ранее эксперты портала CarsWeek подготовили рейтинг самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке. Toyota RAV4 возглавила топ-5.

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Автор: Сергей Петров
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