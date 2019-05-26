Киркоров рассказал, как он воспитывает детей

Москва, 26 мая. Исполнитель отечественной эстрады Филипп Киркоров постоянно в работе и разъездах, но находит время для детей. По словам артиста, Аллу-Викторию и Мартина он воспитывает в строгости.

Король российской сцены отмечает, что нередко приходится просить о помощи — посидеть в няньках — родственников и коллег по цеху. Зачастую нянчится с Аллой-Викторией и Мартином отец музыканта Бедрос Киркоров.

Артист не пытается скрыть, что из-за плотного концертного графика и регулярных гастролей не может проводить с сыном и дочерью много времени. Недавно опаздывающий на премьеру мультипликационного фильма Киркоров попросил стать няней юмориста и супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина. Последний с радостью согласился.

«Максим [Галкин] меня выручил. Кому я еще могу доверить: только самым близким друзьям своих детей», — рассказал Киркоров.

Также нередко помогает Киркорову «побыть нянькой» модель и диджей Катя Гусева.

При этом певец воспитывает детей в строгости, поскольку считает, что они должны учиться самостоятельности. Впрочем, как и любой отец, иногда балует сына и дочку. По его словам, иногда устраивает для детей спектакли.

«Мы гуляем, мы играем: и в прятки играем, и в догонялки играем», — передает Пятый канал слова исполнителя.

Артист также признается, что благодаря Алле-Виктории и Мартину он знакомится с новинками кинематографа. Однако, по словам Киркорова, он вовсе не хочет, чтобы дети становились артистами, но поддерживает их увлечения.