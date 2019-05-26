Французский политик призвал покончить с «антироссийской истерией»



Париж, 26 мая. Французский депутат Жозе Эврар призвал министра иностранных дел страны Жана-Ива Ле Дриана «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой.

Открытое письмо члена партии «Национальное объединение» появилось на официальном сайте Национального собрания. В своем обращении на имя главы МИД Франции политик напомнил о безрезультатном расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который целых два года пытался найти следы «российского вмешательства» в президентские выборы в Штатах в 2016 году. В итоге Мюллер так ни к чему и не пришел и не смог доказать мнимый сговор президента США Дональда Трампа с Кремлем. К слову, сам Трамп называл расследование Мюллера «охотой на ведьм».

По мнению Эврара, хотя это мнимое «российское вмешательство» не было причиной введения антироссийских санкций со стороны ЕС, однако Брюссель мог использовать эту историю для пролонгирования ограничительных мер.

«Порожденное им подозрение все равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления», — отметил парламентарий.

Политик убежден, что от этих санкций страдает экономика Франции, поэтому от них уже давно следует отказаться.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» — поинтересовался Эврар.

Депутат также выразил уверенность, что Франции пора уже «проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией».

Обращение французского политика прокомментировал ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров. Эксперт считает, что это заявление свидетельствует о том, что многие в Европе задумываются над тем, сколько ещё можно поддерживать ни к чему не ведущие санкции.

«Эти ограничения никак не способствуют производству и никак не улучшают политическую обстановку. Более того, они никак не способны поменять линию Москвы», — подчеркнул он в беседе с телеканалом RT.

Напомним, в качестве повода для введения санкций ЕС (следом за США) использовал конфликт в Донбассе, а также воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. Каждый год санкции расширяют и продлевают.

Белый дом пошел дальше и в 2017 году нашел новый повод для введения ограничительных мер. Новой «причиной» стало якобы «российское вмешательство» в президентскую кампанию 2016 года.

Москва отвергает все эти бездоказательные обвинения. В частности, российские власти неоднократно объясняли, что РФ не является участницей внутреннего конфликта на Украине и, наоборот, заинтересована в скорейшем разрешении кризиса в этой стране. Что касается Крыма, то решение о выходе из состава Украины жители полуострова приняли на всеобщем референдуме в марте 2014 года. Оно было принято единогласно, однако Киев считает волеизъявление народа нелегитимным.

На все санкции Кремль отвечает зеркальными мерами, например, продуктовым эмбарго. В результате страны ЕС потеряли возможность импортировать в Россию многие виды продуктов и стали нести колоссальные убытки. По мнению главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, антироссийские санкции привели «к катастрофическим последствиям» для экономики Европы. За скорейшую нормализацию отношений с Москвой выступает и французская фракция «Республиканцы».