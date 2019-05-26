В Госдуме назвали угрозы Киева о введении антироссийских санций эхом власти Порошенко

Угрозы со стороны Украины о введении очередных антироссийских санкций — это эхо власти бывшего президента Петра Порошенко. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Украинские угрозы

Украина планирует требовать от Берлина введения новых ограничительных мер в отношении РФ, если Москва не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков. Об этом в субботу, 25 мая, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России», — сказал он (Международный суд по морскому праву заседает в Гамбурге).

Мельник подчеркнул, что он призвал главу немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса требовать от РФ незамедлительного исполнения решения по освобождению украинских моряков.

25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Корабли ВМСУ не реагировали на требование пограничников остановиться. В результате российские военные применили силу. 24 украинских моряка были задержаны, было возбуждено уголовное дело.

«Палки в колеса»

Как отметил депутат Алексей Чепа, обещания Украины об усилении санкционного давлении на Россию — отголоски правления Петра Порошенко. Политик поставил под сомнение, что Германия захочет вводить новые ограничительные меры против Москвы.

«Прорыв украинских кораблей в Керченском проливе — это провокация. Опасность была в чем? Порошенко готовил следующие провокации. И они были ему выгодны. Он рассматривал их как возможность отложить выборы. И это могло привести и к более серьезному конфликту. А нам нельзя было идти на послабление», — пояснил депутат.

По словам Алексея Чепы, сегодня на Украине, когда к власти пришла новая администрация, Россия первым делом услышала заявления о необходимости обмена пленными, диалоге с Донбассом.

«Украина должна признать ошибки прежнего военного руководства, чтобы избежать повторения подобных ситуаций (провокации в Керченском проливе. — Прим. ФАН). Сегодня подобная риторика говорит о том, что остатки старой администрации делают все, чтобы создать трудности для новой. Верховная рада принимает законы, которые вставляют палки в колеса новой власти на Украине. Это все говорит о том, что на Украине идет внутриполитический конфликт. Идет нагнетание перед выборами в парламент», — заключил Алексей Чепа.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ООН должна «перестать терпеть» присутствие России в Совете Безопасности.