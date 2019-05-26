Два японских судна столкнулись в Тихом океане

Токио, 26 мая. Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана, в настоящее время четыре человека числятся пропавшими без вести. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство Кyodo.

По данным издания, инцидент произошел примерно в 02.00 воскресенья по местному времени (20.00 по московскому времени субботы) в 12 километрах от города Инубосаки, расположенного в префектуре Тиба.

В результате столкновения одно из судов потерпело бедствие, пишет Deita.ru.

Сообщается, что в момент происшествия на борту были пять членов экипажа, четверо из них на данный момент числятся пропавшими без вести.

Представители береговой охраны подчеркнули, что в районе происшествия ночью был сильный туман.

В ноябре прошлого года два судна столкнулись в Северном море недалеко от немецкого острова Боркум.