Маркл отказалась присутствовать на приеме в честь Трампа

Лондон, 26 мая. Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказалась принимать участие в программе государственного визита в Великобританию американского президента Дональда Трампа.

Как передает Daily Express, визит президента США Дональда Трампа запланирован на 3-5 июня. Супруга принца Гарри не будет принимать участие в официальных мероприятиях в связи с рождением сына Арчи. Однако издание предполагает, что причина отсутствия Маркл иная.

Газета напоминает, что герцогиня Сассекская в период президентских выборов активно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также Маркл позволяла себе нелицеприятные оценочные суждения в адрес Трампа, называя его «женоненавистником» и «человеком, сеющим распри».

Принц Гарри примет участие только в частном обеде с главой Белого дома и его супругой Меланьей в Букингемском дворце и не будет присутствовать на торжественном банкете в честь Трампа, заметили в Daily Express.

Известно, что активную роль в программе государственного визита сыграет принц Чарльз. Он, в частности, будет сопровождать американского президента при осмотре почетного караула в саду Букингемского дворца и примет участие в торжественном банкете.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри 6 мая впервые стали родителями. В семье герцога и герцогини Сассекских родился мальчик. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, они обошлись в 22 тысячи фунтов (около 1,9 млн рублей).