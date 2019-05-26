В Киеве заявили, что Зеленский готов к переговорам по Донбассу

Ведущие киевские политологи обсудили перспективы мирного урегулирования в Донбассе при новой украинской власти. В том числе возможность и смысл проведения командой нового президента Украины Владимира Зеленского общенационального референдума по Донбассу. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве оценил эти перспективы вместе с экспертами.

Напомним, буквально на третий день после инаугурации Зеленского члены его команды озвучили идею проведения на Украине общенационального референдума о судьбе Донбасса. Эту мысль публично высказал украинским СМИ глава администрации президента Андрей Богдан.

По его словам, идея в том, чтобы спросить у народа, готов ли он зайти за определенные «реперные точки» ради установления мира. Например, если Донбасс вернется, но будет иметь особый статус, как это прописано в тексте минских соглашений. После этого президент Зеленский позвал в гости нескольких активистов и волонтеров из Донбасса, чтобы объяснить им идею проведения плебисцита. Активисты заявили: «Мир нужен, но в зависимости от того, какой ценой для Украины он будет достигнут».

Впрочем, говорят эксперты, смысл в проведении любого плебисцита есть только тогда, когда у Киева появится какая-либо предварительная договоренность с РФ (о перемирии, гарантиях возврата территорий и т. п.) А о том, что пока никаких договоренностей нет, свидетельствует реакция Кремля, считают на Украине. Неофициально привет Киеву передал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он «потроллил» Зеленского, предложив вынести на референдум вопрос о принадлежности Крыма/Донбасса и вероятности их военного возвращения (подразумевая, что граждане наверняка скажут «нет»). На официальном уровне пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил: «Референдум — внутреннее дело Украины, и от Киева мы ждем конкретных шагов».

По мнению политолога Руслана Бизяева, сама инициатива президентской администрации исходит из социологии, которая в период предвыборной кампании показала: три четверти жителей Украины желают как можно быстрее закончить военный конфликт, тлеющий на юго-востоке страны.

«Для жителей Украины этот вопрос ныне является ключевым. Тем не менее социология не дает инструментария для того, чтобы понять, как именно нужно закончить этот конфликт, — говорит Бизяев. — Несмотря на то, что большинство украинцев поддерживают окончание войны, единого видения того, как это должно произойти, в стране нет. Эксперты и простые люди склоняются к самым разным точкам зрения: либо нужно четкое выполнение минских соглашений, либо конфликт «замораживается», либо оставляется все как есть — с надеждой на успешные переговоры в международных форматах («нормандская четверка», «Будапешт +» и т. д.)».

Что касается референдума, то это, по мнению аналитика, инструмент, с помощью которого можно понять социологические предпочтения украинцев. То есть узнать, какой именно вариант заключения мира их устраивает, и на основании этого принять соответствующие законы, провести их через Верховную раду и выйти с консолидированной позицией на переговоры с Россией.

«Но ключевой момент состоит в том, что сам по себе референдум этот вопрос не решит, — говорит эксперт. — Нужна четкая позиция по Донбассу, хорошие переговорщики и внятная законодательная база. Совершенно понятно, что нынешний состав Верховной рады ни при каких обстоятельствах не сможет принять такой пакет законов. Это задача для Рады следующего созыва. Причем ее руководство и администрация президента должны четко определиться: мы ведем переговоры с РФ на основе «Минска» или какого-то другого формата?»

По мнению Руслана Бизяева, здесь ключевую роль будет играть позиция международных партнеров Украины.

«И если Европа в этом вопросе более-менее лояльна, то нынешнюю администрацию Соединенных Штатов (судя по текущей геополитической повестке) вряд ли устроит даже простая «заморозка» конфликта на юго-востоке. США прямо заинтересованы в продолжении вялотекущего конфликта, — считает он. — Главный минус команды Зеленского на сегодня в том, что у них нет сильного переговорщика, который смог бы сформировать концепцию мира на Украине. Потому что то, что сейчас заявляет глава АП Богдан, звучит как «я очень хочу, но совсем не знаю как». А если ты не знаешь, то зачем вообще начинаешь этот разговор?»

По мнению политолога, главным показателем процесса всегда является результат. И в данном случае для того, чтобы его добиться, команде Зеленского придется обращаться к представителям оппозиции.

«В нашем политическом поле есть такие люди, как Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Бойко, Евгений Мураев, наконец. Со всеми этими персонажами в России будут разговаривать. Конечно, можно отправить на переговоры по Донбассу условного Андрея Парубия, но это же ничего никому не даст. Потому что этот человек нерукопожатен. При этом нужно четко понимать позицию западных партнеров, а также вести переговоры с точки зрения суверенитета и национальных интересов Украины. Потому что если мы будем по-прежнему оставаться лишь аргументом в геополитическом споре великих держав, то в самом лучшем случае сможем рассчитывать только на «заморозку» конфликта. Но не на реинтеграцию Донбасса».

Конечно, считает аналитик, «заморозка» конфликта — это далеко не худший вариант, потому что худой мир всегда лучше доброй ссоры.

«Тем не менее она не решит ни одной внутри- или внешнеполитической задачи из тех, что стоят перед Украиной. Страна находится в состоянии острого политического кризиса и для выхода из него должна решить несколько крайне важных задач».

Бизяев прокомментировал недавний «отказ» Зеленского от прямых переговоров с Россией, озвученный украинским СМИ буквально на бегу.

«Прямые переговоры с Россией — это вопрос достаточно системный. Сам Владимир Александрович может не встречаться с российским руководством, но это могут делать его представители. При заключении «Минска-1» и «Минска-2» Петр Порошенко тоже не всегда вел прямые переговоры с Владимиром Путиным. Однако эти договоренности утверждены Совбезом ООН. Также есть формат «нормандской четверки», трехсторонняя контактная группа в самом Минске. Президент может назначить контактное лицо, которое будет вести переговоры от лица Украины. При этом важно предусмотреть, чтобы не получилось двусмысленной ситуации, какую мы наблюдали в предыдущем политическом цикле, когда политики и эксперты задавались вопросом «А кто такой Леонид Кучма и почему он подписал минские соглашения от Украины?» — резюмировал эксперт.

В свою очередь глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что Владимир Зеленский внутренне готов к переговорам по Донбассу на высшем уровне.