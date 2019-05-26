Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Россия зафиксировала 14 случаев стрельбы в Сирии за сутки

102
0 Оставить комментарий

Россия зафиксировала 14 случаев стрельбы в Сирии за сутки

Дамаск, 26 мая. РФ зафиксировала 14 случаев стрельбы на территории Сирии за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.

В частности, 11 случаев нарушения перемирия было в Латакии и три — в Хаме. Турция зафиксировала 10 случаев стрельбы на территории САР: восемь — в провинциях Хама и по одному — в Алеппо и Латакии.

«В рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня», — подчеркивается в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что сирийская армия уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама.

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: Минобороны РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров