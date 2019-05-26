Россия зафиксировала 14 случаев стрельбы в Сирии за сутки

Дамаск, 26 мая. РФ зафиксировала 14 случаев стрельбы на территории Сирии за сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики.

В частности, 11 случаев нарушения перемирия было в Латакии и три — в Хаме. Турция зафиксировала 10 случаев стрельбы на территории САР: восемь — в провинциях Хама и по одному — в Алеппо и Латакии.

«В рамках выполнения меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике группами контроля продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения огня», — подчеркивается в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что сирийская армия уничтожила ракетные установки террористов на севере провинции Хама.