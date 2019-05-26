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Пресняковы не поздравили Орбакайте с днем рождения в Instagram

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Пресняковы не поздравили Орбакайте с днем рождения в Instagram

Москва, 26 мая. Российский музыкант Владимир Пресняков не поздравил свою экс-супругу Кристину Орбакайте с днем рождения. Примеру звездного отца последовал и общий сын артистов Никита. К соответствующему выводу пришли журналисты, изучив страницы музыкантов в Instagram.

Стоит отметить, что Никита Пресняков пошел по стопам родителей, увлекшись музыкой. Молодой человек состоит в браке с 22-летней российской моделью Аленой Красновой. В одном из интервью Кристина Орбакайте призналась, что уже готова к внукам. Впрочем, старший сын исполнительницы не торопится в этом вопросе.

Как отмечает портал teleprogramma.pro, не поздравила Орбакайте с днем рождения в социальных сетях и ее невестка Алена. В Instagram девушка разместила совместный снимок с супругом, приняв участие в новой фотосессии. Поздравить дочь примадонны отечественной эстрады не забыли Николай Басков, Филипп Киркоров и юморист Максим Галкин.

Ранее работающая няней у Орбакайте Надежда Романова рассказала, что у исполнительницы и ее супруга, предпринимателя Михаила Земцова, есть квартиры в Майами и Нью-Йорке. По ее словам, семья в течение долгих лет живет и в России, и в Штатах.

Романова отметила, что, может быть, в перспективе ничего не изменится: раньше семья могла в любой момент улететь за океан или же вернуться в Москву. Она также подтвердила, что дочь певицы поступила в одну из нью-йоркских школ.

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Автор: Сергей Петров
Источник: teleprogramma.pro
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