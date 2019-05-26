Бузова и Батрутдинов начнут строить любовь на телеканале ТНТ

Москва, 26 мая. Поющая телеведущая Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов станут парой в романтическом шоу «План Б». Передача на телеканале ТНТ уже этой осенью.

Зрителям обещают нешуточные страсти, любовные приключения, драмы и интриги. Таким образом, «План Б» станет заменой другого шоу «Холостяк», который больше не выйдет в эфир в своей классической вариации из-за отсутствия достойного кандидата на роль жениха.

По данным СМИ, Ольга и Тимур будут пытаться строить отношения друг с другом, а также другими участниками шоу. В финале шоу, если Бузова и Батрутдинов не смогут найти себе пару, то им самим придется составить любовный союз. Отбор потенциальных участников и съемки шоу начнутся в июле-августе.

На кастинг приглашают мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Они не должны состоять в официальном браке. На первом этапе нужно заполнить анкету на сайте телеканала ТНТ. В случае, если анкета вызовет интерес организаторов, ее обладателя или обладательницу пригласят уже на очный кастинг. Там претендентам в женихи и невесты нужно будет продемонстрировать фотогеничность и другие необходимые для союза с Ольгой и Тимуром качества.

Как отмечает газета KP.RU, ранее певица пыталась найти своего избранника с помощью проекта «Замуж за Бузову», однако победитель шоу Денис Лебедев обманул звезду. О том, что ей пришлось пережить, Ольга поведала в программе Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».

К слову, телеведущая не стесняется раскрывать подробности не только своих личных отношений. В соцсети Instagram она не устает поражать подписчиков откровенными заявлениями и даже жалобами на свою внешность. Накануне, певица опубликовала фото в купальнике, посетовав, что у нее «маленькая грудь и толстые ноги».