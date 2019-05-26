Составлен топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке

Москва, 26 мая. Toyota RAV4 возглавила топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты портала CarsWeek.

По мнению авторов исследования, именно Toyota RAV4 имеет все, что необходимо для езды по бездорожью, в том числе высокий клиренс, систему управления спуском и подъемом на уклонах, надежную подвеску и сбалансированный по своим характеристикам двигатель.

На второй строчке расположился Range Rover Evoque с современными системами стабилизации и контроля, которые позволяют водителю чувствовать себя уверенно во время движения по бездорожью.

Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz GLE. У иномарки есть система E-Active Body Control — одна из основных особенностей последнего поколения автомобилей.

Далее следует Jaguar I-Pace, которая отличается высокоэффективной работой интеллектуального полного привода с электромотором на каждой оси, и BMW X5 с фирменным приводом xDrive, специальными режимами трансмиссии и пактами опций для бездорожья.

Напомним, ранее автоэксперты составили список самых доступных кроссоверов и внедорожников на российском рынке. Лидирующее место в рейтинге заняла отечественная машина Lada 4х4. На второй строке расположился китайский кроссовер Chery Tiggo. Следом за ним идут Chevrolet Niva, УАЗ «Хантер», Renault Duster, Lifan X60 и X70, УАЗ «Патриот», Zotye T600, Renault Kaptur и Hyundai Creta.