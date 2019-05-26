Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT в Тулузе

Грозный, 26 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на избиение корреспондента RT французским полицейским в Тулузе.

«Конечно, теперь прозвучат громкие заявления о защите свободы слова из уст всех президентов и премьеров Европы, представителей госдепа. Как бы не так! Дождетесь!» — передает RT слова Кадырова.

Ранее стало известно, что в Тулузе сотрудник правоохранительных органов избил дубинкой корреспондента RT France в ходе очередной акции протестов «желтых жилетов». В RT сообщали, что журналист пытался донести до стража порядка, что он является представителем СМИ, но его никто не услышал.

В дипломатическом ведомстве России ранее назвали неприемлемым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своего профессионального долга и призвали французские власти провести детальное расследование этого инцидента.

Напомним, крупномасштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой Парижа участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, невзирая на объявленные президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном меры для урегулирования ситуации.