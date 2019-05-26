Директор школы в Якутии госпитализирован с ножевым ранением

Якутск, 26 мая. Директор школы села Чаранг в Республике Саха был госпитализирован с ножевым ранением, сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая в селе Борогонцы. По данным пользователей WhatsApp, мужчина попытался помешать группе несовершеннолетних, которые избивали человека.

Источник в полиции подтвердил факт возбуждения уголовного дела после происшествия. В местной больнице отметили, что пострадавший находится в послеоперационной реанимации. Его состояние оценивается как стабильное.

Мужчина в сознании, 27 мая его переведут в обычную палату. Позднее полиция задержала 18-летнего подозреваемого, который признался в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Петербурге посетитель напал с ножом на бармена. Инцидент произошел в одном из баров на улице Рубинштейна.