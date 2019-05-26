Военные РФ в Сирии доставили гумпомощь жителям самого пострадавшего района Алеппо

Алеппо, 21 мая. Жители разрушенных в результате военных действий районов сирийского города Алеппо получили гуманитарную помощь от российской стороны. Об этом рассказал в воскресенье журналистам представитель Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ Юрий Кулик.

Для миссии выбрали самый пострадавший район города.

«Этот район был выбран как наиболее бедный и самый пострадавший от проведения боевых действий​​​. Гуманитарные наборы этим людям очень необходимы, поскольку город в полуразрушенном состоянии — и это позволяет прокормить своих детей», — отметил он.

По словам представителя ЦПВС, за получением гуманитарной помощи выстроились две колонны мирных жителей. Отмечается, что граждане САР получили продовольственные наборы и средства первой необходимости.

Ранее российские военные в Сирии доставили жителям Латакии гуманитарную помощь из Монголии.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России). На данный момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление республики, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.