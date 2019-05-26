Китайские СМИ оценили экспортный потенциал новейшего ЗРК С-500

Москва, 26 мая. Зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500 является самой мощной в мире системой ПВО, которая когда-либо существовала, заявили китайские СМИ. Материал опубликовало издание Sohu, перевод предоставляет «ПолитРоссия».

Авторы статьи обратили внимание на то, что РФ всегда акцентировала внимание на развитии систем противовоздушной обороны, поэтому российские системы ПВО известны своей эффективностью, надежностью и высокотехнологичностью. Журналисты китайского СМИ подчеркивают, что исследования в данной области продолжаются и в настоящее время. Их сегодняшним итогом стал зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500.

«Это самая мощная в мире система ПВО, которая когда-либо была построена», — отмечают авторы материала.

По их словам, у ЗРК С-500 есть значительные изменения по сравнению с С-400, а главное, что он сможет противостоять с еще большей эффективностью всем существующим воздушным целям. Журналисты издания заметили, что ПВО «Прометей» может уничтожить даже гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и БПЛА.

Авторы Sohu особо подчеркнули, что у С-500 высокий экспортный потенциал и есть вероятность, что у многих стран появится желание их приобрести, в том числе и у Китая. Однако к настоящему моменту нет точной информации по поводу желания РФ начать экспортировать подобное вооружение.

«Это оружие слишком высокого класса, Россия держит в строжайшем секрете технические характеристики ЗРК С-500. Можно предположить, что Москва не захочет делиться этими тайнами с другими государствами», — заметили китайские журналисты.

По их мнению, Москва навряд ли начнет экспортировать С-500, так как понимает, что обладает уникальным оружием, которое не имеет аналогов в мире.

Ранее сообщалось, что радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) новейшей российской системы ПВО С-500 «Прометей» успешно прошли полигонные испытания и готовы к производству.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник «Центра политических исследований России» Вадим Козюлин в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что пока рано говорить о полной готовности ЗРК следующего поколения, так как данных по системе ПВО в открытых источниках мало. Он также подчеркнул, что ПВО может распознавать и сопровождать небольшие цели, быстро реагировать на них.