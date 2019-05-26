Ученые рассказали, как не набрать лишний вес во время отпуска

Москва, 26 мая. Американские ученые нашли способ, как не набрать лишний вес во время отпуска. Исследование опубликовано в номере журнала Obesity.

В рамках эксперимента было обследовано 111 взрослых в возрасте от 18 до 65 лет. Они должны были попытаться сохранить свой вес в течение двух месяцев. Результаты показали, что люди, которые ежедневно взвешивались, похудели на 0,8 кг или сохранили свой вес. А отказавшиеся от процедуры взвешивания прибавили 2,2 кг.

Ученые пришли к выводу, что те, кто следят за своим весом каждый день, начинают уделять больше времени спорту и правильному питанию.

Напомним, ранее диетологи рассказали, как не набрать вес после похудения. Последнее время специалисты в области питания с беспокойством отмечают прогрессирующую проблему ожирения, которая стала бичом современного общества не только в США, но и в России. Лишний вес не только не красит человека, но и негативно влияет на его здоровье.

По словам ученых, снижение массы тела всего на 10% уменьшает риск смертности на 20%, риск развития онкологического заболевания — на 40% и риск возникновения диабета — на 30%.