Москва, 26 мая. Экс-заместитель главы Банка Российской Федерации Сергей Алексашенко считает, что властям Украины не стоит сильно рассчитывать на помощь Запада. По его словам, Киеву придется решать все свои проблемы самостоятельно. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «KRYM — критическое мышление».

Эксперт напомнил, что Украина в течение пяти лет надеялась, что Запад решит ее экономические и внешнеполитические проблемы, но все надежды были напрасны.

Комментируя конфликт вокруг Донбасса, он допустил, что в случае роста эскалации по вине одной из сторон и «полной потери Донбасса», Запад перестанет угрожать Москве рестрикциями, пишет «Политпазл».

Он обратил внимание на то, что политические споры на международной арене не привели к желаемому результату, потому что США и Европа не готовы к новым рискам из-за одной несамостоятельной страны.

В качестве примера неудачной политики Запада Алексашенко привел инцидент с отравлением бывшего офицера Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года. Он напомнил, что в августе того же года американские власти ввели первую волну антироссийских санкций, которые якобы были связаны с применением отравляющего вещества. Американский документ предусматривал введение второй волны ограничений. Впрочем, с тех пор прошло девять месяцев, а «второй волны» до сегодняшнего дня нет.

Он подчеркнул, что Россия более нужный игрок на международной арене.

Напомним, британские СМИ в марте 2018 года сообщили, что экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери. По данным британских властей, россияне были отравлены химическим препаратом под названием «Новичок». Лондон поспешил обвинить РФ в причастности к отравлению, но не предоставил ни единой улики на этот счет. Российская сторона неоднократно отрицала все обвинения, называя их голословными и бездоказательными.