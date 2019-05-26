Кандидат в президенты Литвы заявил, что Вильнюс «не может закрыть все окна» с РФ

Вильнюс, 26 мая. Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против «жесткой риторики» в отношениях с Российской Федерацией. По его словам, решать спорные моменты необходимо за столом переговоров. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

«Очень жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — уверен литовский политик.

Другой кандидат в президенты, депутат Сейма Ингрида Шимоните обратила внимание на то, что не видит причин менять текущую политику по отношению к российской стороне. Однако, по ее словам, Вильнюс должен вести подготовку к разговору с «Россией будущего».

Стоит отметить, что оба кандидата выступили за «прагматичный подход» в отношениях с Москвой при меньшем уровне эскалации, подчеркивает агентство.

Второй тур президентских выборов состоится в Литве в воскресенье. За президентское кресло поборются два кандидата: 55-летний Гитанас Науседа и 45-летняя Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся две недели назад, наибольшее число голосов набрала Шимоните — ее поддержали 31,31% литовских избирателей. Науседа заручился поддержкой 30,94% голосов. В общей сложности в первом туре участвовали девять кандидатов.

Ранее эксперты оценили шансы кандидатов в президенты Литвы наладить отношения с РФ.