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СМИ сообщили о решении Турции нарастить поставки оружия оппозиции Сирии

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СМИ сообщили о решении Турции нарастить поставки оружия оппозиции Сирии

Анкара, 26 мая. Турецкие власти наращивают поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против правительственной армии Сирийской Арабской Республики. Об этом в воскресенье сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в оппозиции САР.

Согласно данным издания, наступление сирийской армии Башара Асада провоцирует приток беженцев в Турцию.

Также сообщается, что турецкие власти поставили в Сирию десятки бронированных автомобилей, РСЗО «Град», противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Поставленное вооружение, отмечает Reuters, помогло формированиям оппозиции снова захватить город Кафр-Набуда на севере провинции Хама, который ранее был освобожден сирийскими военными.

По данным агентства, Анкара дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе САР путем усиления своего военного контингента на базах, созданных в рамках соглашения о деэскалации. Однако официальные турецкие представители в настоящее время никак не прокомментировали эти сообщения.

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) при поддержке бандитских вооруженных формирований 23 мая захватила Кафр-Набуду, этот город служил ранее форпостом вооруженной оппозиции и был освобожден войсками 8 мая.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Reuters
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