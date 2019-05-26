Друзья Тимати передадут коляску беременной Решетовой от Виктории Лопыревой

Москва, 26 мая. Экс-супруга и мать дочери Тимати Алисы Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэп-исполнителя Анастасии Решетовой.

«Дети — это счастье. Алиса — очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — отметила экс-жена рэпера.

При этом информацию о беременности нынешней возлюбленной Тимати не стали скрывать музыкант Мот и его супруга, а также директор продюсерской компании Black Star Павел Курьянов (Пашу) и его жена Ханна.

По словам последней, они даже готовы передать Решетовой «легендарную» коляску, которая кочует от одной знаменитости к другой, пишет KP.ru.

Ханна также указала на то, что их майамская коляска передается уже в третий раз.

«Она (коляска) была сначала у Нюши, потом у Вики Лопыревой, вот в ближайшее время, видимо, пойдет к Решетовой», — рассказала певица.

Напомним, в конце января текущего года фанаты Тимати заподозрили хип-хоп-музыканта и его избранницу Анастасию Решетову в тайном бракосочетании. Причиной для подобных слухов стали снимки модели в Instagram. На ее странице в социальной сети появились совместные снимки, которые заставили фолловеров задуматься о тайной свадьбе. На фото Решетова запечатлена в коротком белом платье, а Тимати — в белом костюме. Кроме того, фанаты обратили внимание на кольцо на безымянном пальце Решетовой.