Украина пригрозила РФ «гамбургскими» санкциями за инцидент в Керченском проливе. События дня. ФАН-ТВ

Украина потребует новых санкций против России Международный трибунал ООН в Гамбурге, кажется, взбудоражил украинских политиков. Посол Незалежной в Германии Андрей Мельник предупредил: в случае невыполнения решения суда, Киев потребует новых — «гамбургских» санкций против России. Накануне трибунал ООН по морскому праву потребовал у Москвы освободить моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение границы в Керченском проливе. Правда, российский МИД уже заявил, что наша страна продолжит отстаивать свою позицию, ведь провокация Украины вообще находится вне юрисдикции гамбургского суда.

Парубия обвинили в беспорядках на Украине Тем временем на самой Украине может продолжиться серия уголовных дел против высокопоставленных чиновников. Андрей Портнов, бывший коллега по администрации экс-президента страны Виктора Януковича, требует расследовать беспорядки в Одессе и Киеве 2014 года. Точнее, причастность к ним нынешнего спикера Рады — Андрея Парубия. По мнению Портнова, чей иск уже дал старт уголовному делу против Петра Порошенко о госизмене, Парубий виновен в организации массовых беспорядков, повлекших за собой гибель людей, и тому есть доказательства. Согласится ли с ними следствие, увидим в ближайшее время.

«Желтые жилеты» собрались в Европарламент Очередной уик-энд во Франции вновь прошел под знаком «желтых жилетов». Субботние митинги против властей проходят уже 28-ю неделю подряд. Но, по оценкам СМИ, стали самыми немногочисленными за полгода, собрав по всей стране чуть более 10 тыс. человек. Впрочем, полиции все равно пришлось поработать, применив дубинки и слезоточивый газ. Новую акцию «жилеты» провели в канун европарламентских выборов и даже сформировали списки своих кандидатов. Но шансов на успех у них, кажется, не очень много.