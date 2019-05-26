Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Киев, 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать из страны «базу для покорения мира». Соответствующую запись он разместил в субботу в соцсети Facebook.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации инициатив», — написал Зеленский.

Президент заявил, что каждый год Украина дает миру новые таланты. Но в стране необходимо создать условия, чтобы украинские граждане могли реализовать себя на родине.

Весной этого года на Украине в два этапа прошли президентские выборы. Второй тур состоялся 21 апреля, в нем участвовали действовавший на тот момент президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский. В итоге шоумена поддержали 73% избирателей, за Порошенко проголосовали лишь 24%.

Инаугурация нового главы украинского государства прошла 20 мая. После торжественной церемонии Зеленский с трибуны Верховной рады Украины сделал несколько громких заявлений, в том числе сказал о готовности разговаривать с Донбассом.

Вступив в должность, новый президент заявил о роспуске Верховной рады, сообщила газета «Известия». Внеочередные парламентские выборы в стране запланированы на 21 июля.

По словам заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова, роспуск украинского парламента обойдется государственному бюджету в крупную сумму, так как «теперь одалживать придется под другие проценты», сообщила Газета.ru. Милованов отметил, что эта сумма колеблется в районе 300–400 миллионов долларов.