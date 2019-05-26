Эксперт считает, что у россиян на ЧМ по хоккею не было пробивных нападающих

Москва, 26 мая. В зоне атак сборной России по хоккею не хватило пробивных нападающих. Таким мнением поделился двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. По его словам, команда Ильи Воробьева все 60 минут играла сосредоточенно.

«По настрою, ведению игры и по самоотдаче вопросов ни у кого не должно быть... Другое дело, что против нас сегодня играла команда дисциплинированная, она выбрала контратакующую тактику», — объяснил он.

По мнению эксперта, в зоне атаки у россиян не хватило пробивных форвардов, которые могли бы решить исход встречи, как это было на групповой стадии, сообщает телеканал «360».

«Если противнику для победы хватает одной шайбы, то возникает вопрос: «Где же были наши нападающие?» — поинтересовался Михайлов.

Напомним, сборная России в субботу потерпела поражение от финнов с минимальным счетом 0:1. В воскресенье команде Воробьева предстоит сыграть с Чехией в матче за третье место.

Ранее супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть фанатов в желании «облить команду грязью» из-за неудачного результата на первенстве мира в Братиславе.