Эксперт объяснил, почему сборная России по хоккею проиграла финнам в полуфинале ЧМ

Москва, 26 мая. Сборная Финляндии лучше национальной команды России подготовилась к полуфинальной встрече первенства мира по хоккею. Об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Виталий Давыдов.

По его словам, финны намного грамотнее организовали игру, особенно в оборонительной части, а на острых контратаках построили свой хоккей.

Эксперт отметил, что очевидно острых моментов у ворот обеих команд почти не было, поскольку и финны, и россияне играли от обороны, передает телеканал «360».

В воскресенье в матче за бронзовые награды российские хоккеисты поспорят с Чехией, которая уступила представителям Канады.

Давыдов обратил внимание на то, что Чехия и Канада хорошо укомплектованы на международном старте.

«Достаточно сказать, что чехи обыграли шведов в групповом турнире, канадцы прошли группу практически без поражений», — отметил он.

По его мнению, бронза для россиян станет лишь утешением.

Напомним, сборная России по хоккею в субботу проиграла Финляндии со счетом 0:1. Автором единственной шайбы стал нападающий Марко Антилла.