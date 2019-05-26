Зеленский назвал российского авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»

Киев, 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаконструктора Игоря Сикорского «знаменитым украинцем». Соответствующее сообщение глава государства опубликовал накануне вечером в соцсети Facebook.

Зеленский отметил, что Сикорский родился в Киеве и его именем назван Киевский политехнический институт.

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», — написал президент Украины.

Зеленский пообещал добиться того, чтобы открыть способным украинцам путь к реализации инициатив на их родине, чтобы «базой для дальнейшего покорения мира» для украинских «гениев» стала именно Украина.

Игоря Сикорского нередко причисляют к «знаменитым украинцам» местные политики. Подобное высказывание ранее допустил экс-президент страны Петр Порошенко, который назвал Сикорского навсегда изменившим мир авиации «выдающимся украинцем». К изобретениям украинцев причислял «первые модели Игоря Сикорского» глава правительства Украины Владимир Гройсман.

Авиаконструктор и изобретатель Игорь Сикорский родился во входившем в Российскую империю Киеве в 1889 году. Ученый известен как создатель первых в мире тяжелых четырехмоторных самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец», а также серийного вертолета одновинтовой схемы. После 1919 года авиаконструктор жил и работал в США.

Примечательно, что президента на Украине многие считают недостаточно антироссийским. Ранее Газета.ru сообщила, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян упрекнул Зеленского за использование русского языка.