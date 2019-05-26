Пригожин прокомментировал свой конфликт с Киркоровым

Москва, 26 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о конфликте с популярным певцом Филиппом Киркоровым и назвал вероятные причины резких высказываний о Валерии.

Причиной конфронтации стало высказывание исполнителя о супруге Пригожина, которое тот сделал в интервью Ксении Собчак. Певец, используя грубые выражения, заявил, что Пригожин на многое готов ради славы и опорочил бы честь Валерии не задумываясь.

Пригожин отметил, что никогда не стал бы поступать с супругой таким образом, так как «слишком любит и уважает свою женщину». По словам продюсера, от его гнева Киркорова спасло лишь заступничество со стороны Валерии.

«У меня была очень эмоциональная реакция на слова Филиппа, но благодаря Валерии я немножко остановился», — сообщил продюсер в эфире НТВ.

Пригожин заверил, что не завидует певцу. Говоря о мотивах Киркорова, продюсер предположил, что возможно тот «неровно дышит» к Валерии или подобным образом «выражает свою любовь» к нему.

«Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Газета.ru сообщила, что Иосиф Пригожин выразил уверенность в том, что Киркоров использовал свою популярность, чтобы замять дело с избиением режиссера «Золотого граммофона» Марины Яблоковой. Продюсер назвал Киркорова клоуном и заявил, что тот «на ровном месте» объявил ему войну. Кроме того, Пригожин упрекнул певца в «нетрадиционных ценностях». Продюсер заявил, что давно знает Киркорова и пригрозил, что певцу «мало не покажется», если он расскажет правду о закулисье концертов Киркорова.