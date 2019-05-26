Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети»

Москва, 26 мая. Актер Станислав Садальский прокомментировал спецвыпуск шоу «Голос. Дети», назвав отличным и справедливым решение гендиректора Первого канала Константина Эрнста объявить победителями всех финалистов проекта. Мнением артист поделился в соцсети Instagram в субботу.

«Эрнст отлично придумал... Справедливо! Всем сестрам по серьгам. Победила дружба», — написал Садальский.

Финал шестого сезона проекта «Голос. Дети» показали в эфире Первого канала 26 апреля. Широкий резонанс вызвала ситуация с голосованием во время шоу, в котором 10-летняя дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов.

Организаторы программы поручили провести проверку результатов голосования международной компании Group-IB. Согласно предварительным итогам расследования, 26 апреля имела место массированная автоматизированная отправка SMS за выступавшую под номером 7 дочь Алсу. По данным экспертов, в накрутке голосов участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено около восьми тысяч сообщений. Сама система выбора победителя ни кибератакам, ни иным воздействиям не подвергалась.

В результате Первый канал аннулировал результаты финала и провел 24 мая спецвыпуск шоу «Голос. Дети», в ходе которого Константин Эрнст объявил победителями проекта всех финалистов, включая Микеллу Абрамову. Гендиректор Первого канала также пообещал, что шоу не закроют.

Ранее Газета.ru сообщила, что Садальский не сомневался в победе дочери Алсу, и заявлял, что у девочки неплохой тембр и голос. В то же время актер отметил, что в проекте участвовали и куда более харизматичные и голосистые участники.