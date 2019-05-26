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Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

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Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

Санкт-Петербург, 26 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города.

«Дорогие петербуржцы, ленинградцы! Поздравляю вас с Днем города. Этот праздник — дань уважения славным страницам летописи Петербурга. И, конечно, его основателю, Петру I, который задумывал, создавал Петербург как столицу российского государства, один из центров политической, торговой и культурной жизни европейского континента», — отметил Беглов.

Врио губернатора напомнил, что история Петербурга полна выдающимися событиями, свершениями талантливых государственных деятелей, военачальников и флотоводцев, ученых, мастеров искусства и архитектуры, педагогов и просветителей. Говоря о годах Великой Отечественной войны, Беглов отметил, что подвиг ленинградцев и их несгибаемая воля навсегда останутся в памяти народа.

Главным богатством Санкт-Петербурга врио губернатора назвал его жителей, чьими усилиями город стал одним из красивейших мегаполисов мира, уникальным научным, творческим и промышленным центром России.

«Сегодня Петербург живет и развивается усердным, созидательным трудом горожан. С праздником, дорогие петербуржцы» — заключил Беглов.

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Автор: Виталий Малясев
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