Санкт-Петербург, 26 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города.

«Дорогие петербуржцы, ленинградцы! Поздравляю вас с Днем города. Этот праздник — дань уважения славным страницам летописи Петербурга. И, конечно, его основателю, Петру I, который задумывал, создавал Петербург как столицу российского государства, один из центров политической, торговой и культурной жизни европейского континента», — отметил Беглов.

Врио губернатора напомнил, что история Петербурга полна выдающимися событиями, свершениями талантливых государственных деятелей, военачальников и флотоводцев, ученых, мастеров искусства и архитектуры, педагогов и просветителей. Говоря о годах Великой Отечественной войны, Беглов отметил, что подвиг ленинградцев и их несгибаемая воля навсегда останутся в памяти народа.

Главным богатством Санкт-Петербурга врио губернатора назвал его жителей, чьими усилиями город стал одним из красивейших мегаполисов мира, уникальным научным, творческим и промышленным центром России.