Посол Украины пригрозил Москве «гамбургскими» санкциями

Киев, 26 мая. Украина может потребовать от руководства ФРГ введения «гамбургских» санкций в отношении России, если Москва не выполнит решение Международного суда по морскому праву об освобождении украинских моряков. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву постоянно действующий Международный трибунал в Гамбурге удовлетворил требования Украины и обязал Россию освободить задержанных за нарушение государственной границы украинских военных моряков, сообщала Газета.ru. Решение суда Москва должна выполнить до 25 июня 2019 года.

Посол назвал решение дипломатической победой и важным козырем в деле освобождения моряков. Мельник подчеркнул, что он призвал министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса добиваться исполнения вердикта трибунала Россией.

В МИД России напомнили, что инцидент в Керченском проливе не находится в юрисдикции суда в Гамбурге и не подпадает под действие Конвенции ООН по морскому праву. В министерстве отметили, что Москва продолжит отстаивать свою позицию.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу РФ в Азовском море. Их экипажи не выполняли законные требования российских властей, не прекращали движение и опасно маневрировали. В результате были задержаны и заключены под стражу 24 украинских моряка. Ходатайства защиты об изменении меры пресечения суд счел необоснованными.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВМС Украины очевидной провокацией.