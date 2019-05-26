Портнов потребовал расследовать роль Парубия в беспорядках в Киеве и Одессе

Киев, 26 мая. Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов потребовал расследовать роль спикера Верховной рады Андрея Парубия в организации беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году. Об этом юрист заявил в интервью одному из украинских телеканалов в субботу.

«Есть целый ряд доказательств, где Парубий принимает участие в организации массовых беспорядков, но следствие, и я это вчера сказал следователям, уходит от этого вопроса. Они не допрашивают Парубия», — заявил Портнов

Юрист считает, что украинские следователи должны рассмотреть «собирательный образ» Парубия: где и в какой момент он находился, с кем «коммуницировал», приобщить «фото- и видеодоказательства». По словам юриста, спикер Рады также «принимал одно из основных участий» в беспорядках в Одессе, в результате которых погибли 48 человек.

Ранее по инициативе Портнова на Украине начали расследование в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко, сообщила газета «Известия». Экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве 21 ноября 2013 года, после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния между протестующими и силовиками, в котором погибли более 100 человек.

Новое руководство страны обвинило в гибели людей спецподразделение МВД «Беркут» и экс-президента Виктора Януковича. Сотрудники милиции и бывший глава государства отрицают причастность к убийствам.

После госпереворота активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Но 2 мая 2014 года протестующие подверглись атаке футбольных хулиганов и активистов «евромайдана». Представители «антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов, который подожгли радикалы. В результате погибли 48 человек, еще более 250 человек пострадали.