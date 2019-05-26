Среди задержанных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Донецк, 26 мая. Среди задержанных на этой неделе в Донецкой народной республике (ДНР) украинских бойцов оказались военнослужащие в возрасте 54, 49 и 48 лет. Данные силовиков в соцсети Facebook опубликовала украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

Среди задержанных числятся старшие солдаты Борис Пундор 1965 года рождения и Ким Дуванов 1971 года рождения, а также прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения.

Говоря об обстоятельствах задержания, Андрусенко-Якотюк сообщила, что военнослужащие 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот» решили сократить путь, когда двигались в пункт постоянной дислокации бригады. В результате солдаты оказались на неподкотрольной Киеву территории. Андрусенко-Якотюк подчеркнула, что украинских бойцов никто не остановил на пункте пропуска на линии разграничения.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Народную милицию ДНР сообщила, что ополченцы задержали группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Задержание прошло утром 22 мая, у украинских военнослужащих изъяли номера автомобилей, взрывчатку, форму и документы образца Народной милиции.

В ДНР считают, что силовики готовили ряд диверсий на территории республики. Украинские военнослужащие утверждают, что их грузовик отклонился от маршрута и заехал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Пришедшее в феврале 2014 года к власти в результате государственного переворота руководство Украины в апреле того же года начало военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик. Поводом для агрессии стало то, что ЛНР и ДНР заявили о независимости. По данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.