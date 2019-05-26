Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной

Москва, 26 мая. Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

Шубская указала на разницу между болельщиками клубов НХЛ и частью болельщиков хоккейной сборной России. По ее словам, некоторым фанатам российской команды в случае ее проигрыша «нужно обязательно всех облить грязью». Американцы, по ее мнению, оказывают своему клубу и игрокам поддержку «при любых результатах».

Супруга Овечкина призвала гордиться соотечественниками, которые стали кумирами миллионов людей по всему миру. По словам Шубской, нужно «ценить труд других людей» и уметь «достойно принимать поражение».

Российская сборная в субботу проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил игрок финского «Йокерита» Марко Анттила, сообщила газета «Известия». Теперь россиянам предстоит сыграть со сборной Чехии за третье место.