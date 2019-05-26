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Зеленский станцевал в эфире телешоу «Лига смеха»

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Зеленский станцевал в эфире телешоу «Лига смеха»

Киев, 26 мая. Президент Украины Владимир Зеленский появился в эфире юмористического телешоу «Лига смеха» и станцевал с его участниками. Об этом в Facebook сообщил продюсер программы Сергей Перман.

Глава государства под восторженные выкрики зрителей и бурные аплодисменты вышел на сцену и станцевал с участниками телешоу. После этого Зеленский поприветствовал собравшихся и вышел в зал к зрителям.

«Как вам такое появление президента?» — поинтересовался в соцсети Перман.

Перед избранием главой государства Владимир Зеленский был известен жителям Украины и России по игре в КВН в составе команды «95-й квартал». Позже он стал совладельцем и участником творческой студии «Квартал 95» – Зеленский выступал в ней в качестве режиссера-постановщика, актера, продюсера и ведущего. Зрителям президент запомнился по множеству ролей в кино, в том числе во впервые вышедшем на экраны в 2015 году сериале «Слуга народа».

Президентские выборы на Украине прошли весной этого года в два этапа. Второй тур состоялся 21 апреля, в нем участвовали действовавший на тот момент президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский. В итоге претендента поддержали 73% избирателей, за Порошенко проголосовали лишь 24%.

 

Инаугурация нового главы украинского государства прошла 20 мая. После торжественной церемонии Зеленский с трибуны Верховной рады Украины сделал несколько громких заявлений, в том числе сказал о готовности разговаривать с Донбассом.

Нового президента нередко критикуют представители старой администрации страны. Ранее газета «Известия» сообщила, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обрушился на главу государства с упреками за то, что он якобы говорит «на кацапском».

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Автор: Виталий Малясев
Источник: РЕН ТВ
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