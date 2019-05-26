Тренер сборной Канады заявил, что не удивлен поражению России от Финляндии
Братислава, 26 мая. Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что не удивлен исходом противостояния полуфинала чемпионата мира Россия — Финляндия.
По его словам, в отдельно взятом матче на этой стадии победить может каждая команда. Виьно отметил, что Финляндия в полуфинале смотрелась предпочтительнее российской сборной. Наставник канадцев добавил, что ожидает трудного финала.
«Ту игру я видел — у россиян были хорошие моменты, но финны оказались сильнее. Считаю, финал будет тяжелым для нас, так как финнов мы здесь обыграть не смогли», — сказал специалист.
Ранее Газета.ru сообщала о неожиданном поражении сборной России в полуфинальном поединке против команды Финляндии. Подопечные Ильи Воробьева уступили с минимальным счетом.
RT сообщает, что в матче за «бронзу» наша сборная померяется силами с чехами, крупно уступившим Канаде в полуфинале.