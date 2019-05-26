НАТО «требует», чтобы Россия освободила украинских моряков

Брюссель, 26 мая. Североатлантический альянс «требует» освобождения моряков, задержанных после провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник организации.

В военном блоке отреагировали на решение Международного трибунала по морскому праву. Арбитраж постановил освободить украинских моряков и военные корабли. Россия не принимала участие в разбирательстве, поскольку трибунал ООН не уполномочен рассматривать данный спор.

«НАТО неоднократно давала понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. Мы продолжаем призывать Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли», — цитирует РИА Новости.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу РФ в Азовском море. Их экипаж не выполняли законные требования российских властей, а также опасно маневрировали. Все нарушители были задержаны и заключены под стражу. Ходатайства защиты об изменении меры пресечения суд счел необоснованными.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВМС Украины очевидно провокацией.

Ранее Газета.ru сообщала, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в Керченском проливе.