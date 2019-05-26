Иран заявил о готовности отправить на дно американские корабли

Тегеран, 26 мая. Иран готов потопить американские корабли в Персидском заливе в случае провокаций со стороны ВМС США. Такое заявление сделал советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани. Его слова цитирует Mizan.

По мнению Корбани, для этих целей Тегеран может использовать «полностью секретное» оружие.

«Если враг допустит малейшую глупость в Персидском заливе, то поймет, что в таком случае мы сделаем», — сказал Корбани.

Иранский военнослужащий уточнил, что в регионе находятся два корабля ВМС США. Он заверил, что в случае оплошностей со стороны Вашингтона вооруженные силы Ирана могут отправить их на морское дно.

«Мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское», — заключил Корбани.

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Ираном заметно обострились на протяжении последних месяцев. Вашингтон ввел жесткие ограничительные меры в отношении субъектов хозяйствования этой страны с целью «изменения поведения» ее руководства. Кроме того, «Корпус стражей исламской революции» был признан террористической организацией.

В ответ на эти действия власти Ирана признали террористической организацией Центральное командование вооруженных сил США. Соединенные Штаты получили статус «государства — спонсора терроризма».

Ранее Газета.ru сообщала, что власти Ирана взяли под контроль передвижение американских военных кораблей. В Тегеране уточнили, что корабли взяты под надзор совместно с КСИР.