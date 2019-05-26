Юрист Януковича хочет добиться ареста всех активов Порошенко

Киев, 26 мая. Юрист четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов намерен добиться ареста всех активов Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью для телеканала «112. Украина».

По словам адвоката, в государственное бюро расследований уже поданы соответствующие материалы. Портнов убежден, что представленные доказательства являются достаточным основанием для ареста активов Порошенко в судебном порядке.

«Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — заключил юрист.

Ранее сообщалось об открытии уголовного производства по подозрению Петра Порошенко в государственной измене. Процессуальное решение также было вынесено на основании заявления Портнова. Расследование связано с провокацией ВМС Украины в Керченском проливе.

Заявитель полагает, что инцидент был использован гарантом для узурпации власти путем введения военного положения. Этот правовой режим исключает проведение выборов. По мнению Портнова, действия Порошенко причинили интересам государства значительный ущерб. В первую очередь, это тюремное заключение моряков и потеря военной техники. Кроме того, адвокат полагает, что заключение украинских моряков под стражу ослабило позиции Киева в отношениях с Москвой.

Также Газета.ru ранее сообщала о еще одном обвинении в адрес Петра Порошенко. Дело связано с противоправным завладением телеканалом «Прямой».