Американцы рассказали, как армия сломала их жизни

Вашингтон, 26 мая. Американские военнослужащие рассказали о том, как служба в армии разрушила их жизни. Своим опытом они делятся на официальной странице вооруженных сил США в социальной сети Twitter.

В рамках опроса военным предложили рассказать о том, какую роль служба в армии сыграла в их судьбе. В исследовании приняли участие около восьми тысяч пользователей.

Из некоторых постов следует, что служба в армии пошла на пользу, укрепив физическое здоровье и эмоциональное состояние. Однако в комментариях к подобным публикациям многие пользователи высказывают противоположное мнение.

«Как служба повлияла на меня? Она разрушила мою жизнь. Не из-за тех кошмаров, что я видел… А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину», — пишет @SmokeShip.

Его коллеги обращают внимание, что жертвами военных операций США часто становятся мирные жители.

«Как служба в армии во имя империализма США повлияла на ни в чем не повинных людей на Ближнем Востоке и в Африке? Подумай об этом», — призывает @milksheikhman.

Еще один участник дискуссии рассказывает о своем участии в военных действиях в Ираке. Он признался, что его лучшие друзья погибли. Один из них принял смерть в бою; другой разбился в ДТП, будучи пьяным; третий свел счеты с жизнью; четвертый умер после затяжной тяжелой болезни.

Свой комментарий оставила и супруга одного из американских военнослужащих.

«Мой муж, морской пехотинец, был ранен в Ираке, потерял ногу, стал наркоманом из-за болеутоляющих, а затем умер», — призналась @KarieWrites.

Ранее стало известно, что армия США испытывает рекрутинговый кризис.

Также Газета.ru сообщала об участившихся случаях сексуального насилия в рядах американских вооруженных сил.