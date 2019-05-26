Беглов ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 26 мая. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов примет участие в выборах главы региона. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Беглов отметил, что любовь к родному городе объединяет его жителей независимо от их возраста и социального положения.

«Любовь к Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него», — сказал глава Северной столицы.

Он добавил, что вместе с командой проанализировал проблемные моменты в развитии Петербурга. Разработаны план и стратегия развития города на Неве.

«Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора пообещал, что в случае успеха сделает все от себя зависящее для превращения Петербурга в передовой европейский город.

Ранее директор Института новейших государств Алексей Мартынов специально для ФАН дал оценку деятельности Беглова в качестве главы Петербурга. По его мнению, градоначальнику удалось собрать команду профессионалов и поставить во главу угла интересы горожан.

«За достаточно короткий срок Беглов сумел добиться серьезных результатов. Это отмечено не только экспертным сообществом, но и самими жителями Петербурга», — отметил Мартынов.

Эксперт добавил, что Беглову удалось в сжатые сроки преодолеть ряд проблем, накопившихся за время деятельности его предшественников.

Также сообщалось, что Беглов пообещал продолжить трудиться на благо Петербурга в случае успеха на выборах.