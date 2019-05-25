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Четыре человека погибли после обстрела террористов в провинции Хама в Сирии

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Четыре человека погибли после обстрела террористов в провинции Хама в Сирии

Дамаск, 25 мая. Четыре человека погибли и семеро ранены после обстрела террористов на севере провинции Хама в Сирии. Об этом сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Боевики запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 открыли огонь из реактивных систем залпового огня из Идлибской зоны деэскалации. Купчишин уточнил, что боевики обстреляли поселения Айн-Эль-Крум и Скальбию в провинции Хама.

«В результате обстрелов по меньшей мере четыре мирных жителя погибли, семь получили ранения различной степени тяжести», — сказал Купчишин.

Ранее стало известно, что сирийские правительственные войска ликвидировали ракетные установки террористов на севере провинции Хама. Об этом писала RT.

Также сообщалось, что силы САА в Хаме отразили наступление террористов «Джебхат ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Серегй Свазовский
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