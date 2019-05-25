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МИД Украины назвал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту «настоящей победой»

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МИД Украины назвал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту «настоящей победой»

Киев, 25 мая. МИД Украины назвал решение Международного трибунала по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе «настоящей победой». Соответствующее заявление сделала заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.

«Это настоящая победа. Это то, зачем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и четкое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — сказала украинский дипломат.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ в результате провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Россия не участвовала в разбирательстве, поскольку у трибунала нет полномочий рассматривать данный спор. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал вердикт суда не легитимным.

МИД Украины назвал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту «настоящей победой»

«Данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — сказал Косачев.

Аналогичной позиции придерживается и МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что продолжат отстаивать отсутствие у Международного трибунала по морскому праву полномочий рассматривать данный спор.

В свою очередь, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов подчеркнул, что Россия действовала в строгом соответствии с законом, защищая свои границы в ходе провокации ВМС Украины.

«Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы», — сказал Молохов.

25 ноября 2018 года военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Они опасно маневрировали и не выполняли законные требования российских властей. Нарушители были задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. К настоящему моменту они по-прежнему находятся в СИЗО.

МИД Украины назвал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту «настоящей победой»

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Автор: Сергей Свазовский
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