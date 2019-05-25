МИД Украины назвал решение трибунала ООН по Керченскому инциденту «настоящей победой»

Киев, 25 мая. МИД Украины назвал решение Международного трибунала по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе «настоящей победой». Соответствующее заявление сделала заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль.

«Это настоящая победа. Это то, зачем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и четкое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — сказала украинский дипломат.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ в результате провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Россия не участвовала в разбирательстве, поскольку у трибунала нет полномочий рассматривать данный спор. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал вердикт суда не легитимным.

«Данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — сказал Косачев.

Аналогичной позиции придерживается и МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что продолжат отстаивать отсутствие у Международного трибунала по морскому праву полномочий рассматривать данный спор.

В свою очередь, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов подчеркнул, что Россия действовала в строгом соответствии с законом, защищая свои границы в ходе провокации ВМС Украины.

«Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы», — сказал Молохов.

25 ноября 2018 года военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Они опасно маневрировали и не выполняли законные требования российских властей. Нарушители были задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. К настоящему моменту они по-прежнему находятся в СИЗО.