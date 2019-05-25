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Полицейский избил дубинкой корреспондента RT France в Тулузе

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Полицейский избил дубинкой корреспондента RT France в Тулузе

Тулуза, 25 мая. Полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время митинга «желтых жилетов» во французской Тулузе.

«Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «желтых жилетов», — указывается в сообщении Telegram-канала.

Журналист прокричал, что является сотрудником СМИ, но это не уберегло его от серии болезненных ударов дубинкой.

«Фредерик попытался прокричать, что он пресса, но все равно получил несколько ударов дубинкой», — пишет RT.

Следует отметить, что аналогичный случай ранее имел место в столице Франции. Тогда пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.

Ранее сообщалось, что в ходе акций «желтых жилетов» протестующие кидали в правоохранителей самокаты. Они также использовали вещество, которое по запаху напоминает экскременты.

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Автор: Сергей Свазовский
Источник: РИА Новости
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