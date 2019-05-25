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Террористы атаковали САА в провинции Хама в Сирии

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Террористы атаковали САА в провинции Хама в Сирии

Дамаск, 25 мая. Террористы атаковали сирийские правительственные войска в провинции Хама в Сирии. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что силы САА были атакованы в районе поселений Эль-Хайрата и Мгайра в провинции Хама членами запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. В их арсенале была бронетехника. Правительственные войска открыли ответный огонь и заставили террористов отступить.

«В ходе вынужденного оборонительного боя правительственными силами уничтожены танк, БМП, пять автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и более 50 боевиков», — сказал Купчишин.

Ранее стало известно, что силы САА ликвидировали ракетные установки террористов на севере провинции Хама. Об этом сообщала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Сергей Свазовский
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