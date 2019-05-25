Россия сыграет с Чехией в матче за третье место чемпионата мира по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная России по хоккею сыграет с Чехией в матче за третье место на чемпионате мира в Братиславе. Встреча состоится 26 мая в 15.45 по московскому времени на Ондрей Непела Арене.

В полуфинальном поединке чехи уступили сборной Канады со счетом 1:5. В свою очередь, наша команда неожиданно проиграла Финляндии с минимальным счетом.

Следует отметить, на групповом этапе мирового первенства в Словакии россияне уже встречались со сборной Чехии и добыли убедительную победу — 3:0. Отличились Андронов, Гусев и Зайцев.

В группе «В» подопечные Ильи Воробьева заняли первое место, выиграв все семь матчей. Соперники нашей сборной одержали победу в шести поединках при одном поражении.

Ранее стало известно, что сборная России потерпела неожиданное поражение от Финляндии со счетом 0:1 в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Исход борьбы решила шайба Марко Атиллы, заброшенная во второй половине третьего периода.

До неудачи в 1/2 финала команда Ильи Воробьева не знала поражений на турнире. По мнению наставника россиян, финские хоккеисты одержали заслуженную победу.

«Игра шла до одного гола. К сожалению, результат по делу. Финны ложились под шайбу по трое, кусались, бились, а нам не хватило бросков», — цитирует Воробьева RT.

В свою очередь, один из лидеров сборной Никита Гусев высказал мнение, что Россия сыграла «сложнее, чем надо». Он добавил, что игра нуждается в тщательном анализе.

В финале сборная Финляндии сыграет со сборной Канады. Эта игра состоится 26 мая в 20.15. на Ондрей Непела Арене.