Фильм «Паразиты» получил «Золотую пальмовую ветвь»

Канны, 25 мая. Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо получил главную награду 72-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Награду режиссеру вручила французская актриса Катрин Денев. Пон Чжун Хо был отмечен на кинофестивале за фильм «Паразиты», которая рассказывает о бедной семье, устраивающейся на работу в семью богачей.

Получив награду, режиссер поблагодарил жюри, зрителей и свою семью, которая приехала в Канны поддержать его.

Ранее стало известно, что «Атлантика» режиссера Мати Диоп получила Гран-при Каннского кинофестиваля. Это была дебютная картина режиссера.

Российский режиссер Кантемир Балагов взял в Каннах сразу два приза. Картина «Дылда» участвовала в программе «Особый взгляд», и там Балагов получил приз за лучшую режиссуру. Также его наградили премией Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, сообщил телеканал «360».

Международный Каннский кинофестиваль проходил с 14 мая, в субботу прошла торжественная церемония награждения победителей.