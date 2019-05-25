«Весенний мотовернисаж» проходит на автодроме Moscow Raceway. ФАН-ТВ

Для всех любителей винтажных автомобилей и автоспорта в Волоколамском районе проходит двухдневный фестиваль «Весенний мотовернисаж — 2019» совместно с «Moscow classic Grand PRIX». Весь уикенд на площадке автодрома международного уровня Moscow Raceway посетителей ждет увлекательная программа.

В «Весеннем мотовернисаже – 2019» участвует множество владельцев легендарных для СССР мотоциклов «Ява». Мероприятие ориентировано на зрителей самых разных возрастов — семьи с детьми посмотрят выставку техники, поучаствуют в конкурсах, послушают живую музыку разных стилей прошлых десятилетий. На площадке профессиональной гоночной трассы собрали более 100 единиц ретротехники, которые были выпущены с 20-х по 80-е годы ХХ века, а некоторые экспонаты вообще существуют в единственном экземпляре.

«Идея не новая в мире, она новая у нас, в таком формате совместить спортивное событие плюс фестиваль любителей автомобилей и мотоциклов классических. Она такая единственная у нас в России. Благодаря тому, что трасса была построена, появилось такое вот место хорошее, которое может объединить любителей техники», — рассказывает Александр Смирнов, организатор.

«Я приехала на ЗАЗ 968а 1979 года выпуска. Автомобиль отреставрирован своими силами, он из металлолома. Мы стоим в выставке, в гонках я не участвую, я болельщик. Больше народу, больше машин, больше новых знакомств. Очень интересно наблюдать за гонкой, болеть за ребят и атмосфера праздника все масштабнее», — рассказывает Кристина Трактирова, участник выставки.

«Жигули, формулы, волги, ну сами видите, какой красивый парк, столько много участников, автомобилей. Привлекает много людей и желание гоняться неискоренимое у человека. Здесь настоящие гонки, у всех каркасы безопасности. Все меры безопасности, которые нужны на кольцевых гонках, здесь выполнены на всех машинах. И собирается народ от 17 до 70 лет. Получаются настоящие гонки. Здесь очень много бывших спортсменов настоящих, мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта. Которые сейчас не могут участвовать в чемпионате России, они приезжают сюда, со всей России. И привозят молодежь, тоже втягивают в это дело. Посмотрите, если окинуть взглядом все понятно становится», — говорит Игорь Овсянников, спортивный директор соревнований.

Особенную программу подготовили для самых маленьких гостей: интерактивная детская площадка, мастер-классы, игры на автомобильную тематику и даже своя личная автогонка.