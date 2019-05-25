Уральский активист рассказал о встрече с Соловьевым

Москва, 25 мая. Екатеринбургский активист Антон Дербенев, который обещал «дать леща» журналисту Владимиру Соловьеву, рассказал, как прошла встреча с телеведущим.

Ранее Соловьев раскритиковал участников акции против строительства храма в Екатеринбурге и назвал их «продолжателями дела бесноватых». В ответ активист пообещал «дать леща» телеведущему за оскорбления.

Дербенев сообщил, что у него с Соловьевым состоялся очень серьезный диалог в ресторане на Садовом кольце, и никто не прибегал к «силовым приемам».

«Руками машут черти, а мы разговаривали, как нормальные», — сказал уральский активист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Соловьев объяснил, кого именно считает «бесами». Ранее сам журналист сообщил, что показал Дербеневу фото и видео с теми участниками акции, которых считает бесами. Активист, посмотрев представленные материалы, согласился, что некоторые участники акции вели себя ненормально.

«В конфликте в сквере были бесноватые люди, которые провоцировали полицию, кидали бутылки. Владимир именно их называл бесами», — отметил Дербенев.

Он также признался, что остался доволен беседой. Кроме того, по его словам, он договорился с Соловьевым встретиться в Екатеринбурге через две недели.

«Я его встречаю. Думаю, там на пресс-конференции я подарю ему этого самого леща. Именно подарю, а не дам», — резюмировал он.

Ранее Соловьев в беседе с KP.Ru объяснил, почему он встретился с уральским активистом. По его словам, мужчина предпринял усилия и приехал в Москву. Кроме того, добавил журналист, Дербенев «способный талантливый человек».