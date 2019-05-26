Сирия, 26 мая. Турки открыли огонь по патрулям YPG на окраине города Рас Аль-Айн к северу от Хасаки. «Спящие ячейки» ИГИЛ1 нанесли курдам урон в живой силе на востоке Дейр-эз-Зора. Террористы возобновили обстрелы северо-западных районов провинции Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ракетным ударам «Тахрир аш-Шам» к северо-западу от Хамы.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): уничтожило одного курдского бойца усилиями «спящих ячеек» на востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): обезвредила взрывное устройство у мечети в Аль-Бабе, предположительно заложенное радикалами YPG.

Курды: оказались под обстрелами турецких подразделений на окраине города Рас Аль-Айн к северу от Хасаки; спровоцировали распространение пожаров на границе провинций Ракка и Алеппо.

Провинция Алеппо

Боевики протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) обезвредили взрывное устройство, обнаруженное около мечети в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо, передает оппозиционный канал Halab Today. Предполагается, что оно могло быть заложено курдскими радикалами из состава Отрядов народной самообороны (YPG), которые продолжают диверсии против союзных Анкаре бандгрупп на севере провинции Алеппо.

Пожары охватили сельскохозяйственные угодья в районе поселка Джаб Аль-Хафи, расположенного в окрестностях Манбиджа на северо-востоке провинции, сообщает местный источник в Twitter (@QUSAY_NOOR_). Огонь, судя по всему, перекинулся из северо-западных районов соседней Ракки. По информации SOHR, из-за неспособности оккупировавших данные территории курдов устранить возгорания в пожаре ранее сгорели крупные урожайные поля на границе регионов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» убили бойца Сирийских демократических сил (SDF)**** на дороге возле населенного пункта Ас-Сабха, находящегося на востоке провинции Дейр-эз-Зор между руслами рек Хабур и Евфрат. Об этом сообщил военный источник в Twitter (@RisboLensky), ссылаясь на медиаресурсы джихадистов. Группировка фактически продолжает свою деятельность в удерживаемых курдами районах на северо-востоке САР за счет «спящих ячеек». Из-за их активности, однако, регулярно гибнут, в частности, и мирные жители. Столь широкое распространение подпольных бандгрупп ИГИЛ стало следствием в первую очередь того, что радикалы SDF систематически пренебрегают принципами тщательной зачистки местности в рамках антитеррористических спецопераций, подчеркивают многие эксперты.

Провинция Хама

Члены исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***, и других наиболее радикальных группировок выпустили ракеты в направлении опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) на окраинах поселения Айн Аль-Курум к северо-западу от Хамы, передает Masar Press Agency. Никаких сообщений о потерях в рядах военнослужащих правительственных сил не поступало. Сведения о возможных жертвах среди гражданских лиц в настоящий момент выясняются. Ранее очередным обстрелам джихадистов вновь подвергся город Скальбия. В ходе ударов по нему боевиками тоже были задействованы преимущественно ракетные установки.

Провинция Хасака

Согласно данным Twitter-ресурса (@MasarPressNet), подразделения турецкой армии открыли огонь по патрулям курдских сил, которые двигались вдоль северной окраины приграничного города Рас Аль-Айн, расположенного в провинции Хасака. Информация о причиненном отрядам YPG уроне пока устанавливается. Напомним, Анкара связывает действующие в Сирии группировки курдов с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции и ряде других стран террористической организацией. Турки провели две крупные операции против РПК и ее сторонников на севере САР и неоднократно заявляли о намерении начать третье наступление в районе Манбиджа и на территориях за Евфратом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)