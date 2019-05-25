Фильм «Атлантика» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Канны, 25 мая. Фильм «Атлантика» режиссера Мати Диоп получил Гран-при Каннского кинофестиваля, сообщил корреспондент Федерального агенства новостей.

Дебютную картину Диопа показали на Каннском кинофестивале 16 мая. Лента рассказывает о 17-летней девушке, которая переживает расставание с возлюбленным.

Приз режиссеру вручил известный американский актер Сильвестер Сталлоне.

Ранее стало известно, что 27-летний российский режиссер Кантемир Балагов получил награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».