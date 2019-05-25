Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Фильм «Атлантика» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

32
0 Оставить комментарий

Фильм «Атлантика» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Канны, 25 мая. Фильм «Атлантика» режиссера Мати Диоп получил Гран-при Каннского кинофестиваля, сообщил корреспондент Федерального агенства новостей. 

Дебютную картину Диопа показали на Каннском кинофестивале 16 мая. Лента рассказывает о 17-летней девушке, которая переживает расставание с возлюбленным.

Приз режиссеру вручил известный американский актер Сильвестер Сталлоне.

Ранее стало известно, что 27-летний российский режиссер Кантемир Балагов получил награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Фильм «Атлантика» получил Гран-при Каннского кинофестиваля

infox - new
Автор: Данила Копп
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров